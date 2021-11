Frutal: idosa é resgatada após ser mantida cárcere privado

Um homem de 37 anos foi preso após manter uma idosa, de 61, em cárcere privado, na última sexta-feira (5), na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado no bairro Princesa Isabel, onde a mulher era mantida refém pelo suspeito que, inconformado com o fim do relacionamento, a ameaçava com uma faca.

Além de policiais civis, a ação contou com a participação das equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) e da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Ele chegou a cortar a mangueira do botijão de gás e espalhou álcool pelo recinto, ameaçando a integridade física de ambos e dos agentes de segurança”, explicou o delegado regional em Frutal, Fabrício Oliveira Altemar, conforme comunicado disponibilizado pela assessoria da Polícia Civil.

Aproveitando um momento de descuido do homem, a mulher fugiu pelos fundos da casa e foi amparada pelos policiais. Ela não ficou ferida.

O criminoso foi autuado em flagrante por ameaça, cárcere privado em situação de violência doméstica e tentativa de incêndio.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: O Tempo