A manhã de domingo foi de muitas emoções na tela da TV Brasil, emissora da EBC, com o jogo de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) entre Joaçaba e Cascavel. Em um segundo tempo movimentado, a equipe paranaense abriu 2×0, mas viu o time da casa reagir nos últimos minutos quando conseguiu o empate: 2×2. A partida da volta, que decide quem passa às semifinais, será no próximo sábado (13), às 11h e também terá transmissão ao vivo da TV Brasil, emissora da EBC.

Os times deixaram o melhor para o fim no ginásio do Centro de Eventos da Unoesc, em Joaçaba, Santa Catarina. Depois de um primeiro tempo movimentado, mas sem gols, a etapa final foi bem produtiva.

Antes dos dez minutos, o Cascavel – em busca da primeira classificação às semifinais em sua história – marcou duas vezes. A primeira com Zequinha, que recebeu passe açucarado do goleiro André Deko praticamente na cara do gol. Depois, Carlão recebeu de frente para o gol, girou e venceu Jackson para fazer 2×0.

Empate no fim

Pressionado pela torcida e com pouco tempo para reagir, o Joaçaba encontrou forças para buscar a igualdade. Atuando como goleiro-linha, o ala Yan diminuiu quando restavam cinco minutos para o fim. No último minuto, Renan Bazzo recebeu passe de frente para o gol e completou de primeira para empatar, fazendo o ginásio explodir.

Com a eliminatória igualada, tudo está em aberto para o jogo da volta no ginásio da Neva, em Cascavel, no Paraná. Quem avançar vai enfrentar o vencedor de ACBF x Atlântico, ambos do Rio Grande do Sul.