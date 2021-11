Marília Mendonça: destroços do avião serão levados de helicóptero para perícia

Técnicos da Cenipa, órgão responsável pela realização de perícia em acidentes aéreos, realizam neste domingo (7) uma operação para remover os destroços do bimotor que transportava Marília Mendonça e equipe para o aeroporto de Caratinga, no Vale do Rio Doce, para a realização de análises e perícias aprofundadas. As primeiras averiguações detectaram que o avião não possui caixa-preta.

Ainda conforme a equipe técnica pericial, a operação de retirada do bimotor começou na noite de sábado (6), mas foi interrompida pela dificuldade de visibilidade na área. A operação foi retomada na manhã deste domingo e não possui previsão de encerramento devido a complexidade de remoção da aeronave, que está localizada em uma cachoeira de difícil acesso.

Ainda segundo os técnicos, a aeronave precisará ser desmontada para o transporte, que será realizado com o auxílio do helicóptero da Polícia Militar. A ação conta com quatro técnicos da Cenipa, uma equipe do Corpo de Bombeiros, com cinco militares, e dois guinchos de resgate com quatro operadores.



O aeroporto fica a aproximadamente quatro quilômetros do local do acidente. No local serão realizadas perícias mais aprofundadas para descobrir a causa do acidente.

Primeiras vistorias

As primeiras análises realizadas ainda no local do acidente pela Cenipa revelaram que a aeronave não possui caixa-preta, responsável por arquivar informações do voo e das conversas entre o piloto e o co-piloto.

Ainda segundo técnicos do órgão, o modelo da aeronave que carregava a cantora sertaneja não tem a obrigatoriedade de ter o equipamento. No entanto, a equipe técnica pericial conseguiu localizar um equipamento conhecido como geolocalizador, que se trata de uma espécie de GPS, responsável em traçar a rota desde a decolagem até o instante exato da queda.

O aparelho será capaz de ajudar a desvendar o que causou a queda do bimotor que levava a sertaneja e a equipe. Além do geolocalizador, os peritos localizaram os motores da aeronave. Um estava nas proximidades dos destroços, o outro foi encontrado na mata, a cerca de cinco quilômetros do avião.

Laudo técnico

Ainda conforme os técnicos Cenipa, o laudo que apontará a causa da tragédia ficará pronto em aproximadamente 30 dias.

Nota Oficial

O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica comunicou em nota que

O objetivo das investigações realizadas pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.

” A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes,” finalizou a nota.

Polícia Civil

De acordo com o delegado regional de Caratinga, Ivan Sales, a perícia que competia à competência da corporação foi finalizada no sábado(6). A perícia aeronáutica ficará por conta da Cenipa.

” A Polícia Civil agora inicia uma nova fase. Vamos começar as pesquisas de campo e oitivas de testemunhas e reunião de outros elementos informativos com a missão de apurar o trágico acidente”, explicou o delegado.

Fonte: O Tempo