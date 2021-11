Marília Mendonça: vídeo mostra que palco já estava montado para show em MG

Um vídeo divulgado pela empresa promotora de shows e eventos em Caratinga, na região do Rio Doce, mostra que o palco para a apresentação da cantora Marília Mendonça já estava pronto. A artista, que se apresentaria na cidade na última sexta-feira (5), morreu em um acidente aéreo. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave também não resistiram.

Nas imagens do vídeo é possível ver que as caixas, com o nome dela e que guardavam os equipamentos da equipe da artista, já estavam no local. Alguns trabalhadores vestiam blusas com a escrita: “A equipe da sofrência chegou! Marília Mendonça”. Veja:



Organização do evento

Após a confirmação dos óbitos, um dos representantes da organização do evento na cidade chegou a gravar um vídeo afirmando que estavam consternados com a tragédia. Ainda segundo ele, “as questões burocráticas serão olhadas em um futuro próximo”. Assista:



Marília Mendonça, o assessor e tio dela, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Bahia, o piloto Geraldo Medeiros Júnior, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana estavam na aeronave que caiu em Piedade de Caratinga. As causas do acidente ainda são apuradas.



Fonte: O Tempo