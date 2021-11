Ofélia, bar recém-aberto em BH, foca em drinques criativos e ‘misticismo’

Tire uma carta de tarô e o futuro virá imediatamente, em formato de drinque. A proposta lúdica e criativa para os corajosos que aceitam escolher a bebida na sorte é do bar Ofélia, recém-aberto em BH, que funciona no Santa Efigênia desde setembro. Por lá, a ideia de ‘carta de drinques’ foi levada ao pé da letra e, portanto, cada coquetel foi batizado com nomes que remetem ao baralho. Eles são explicados em cartinhas que têm ilustrações de Thereza Nardelli.

“A personagem (que dá nome ao bar) foi criada como uma antítese à Ofélia, personagem de Hamlet. Todo conceito da casa está amarrado na história dessa mulher: aventureira, intensa, irreverente, meio bruxona e muito criativa. A intenção foi criar um ambiente onde os clientes entrassem nesse mundo da nossa personagem e esquecessem seus problemas”, explica o diretor do bar, Bruce Laviola.

Com obras da artista Nina Rocha e arquitetura de Lucas Durães (Guaja), cada ambiente, portanto, segue se relacionando com a personagem fictícia. “Vai desde um bazar que ela já teve – onde restaram só os cabides que estão na parede de um dos cômodos – até a história que ela já se apaixonou por um espanhol, que lhe deu um colar de pérolas da sorte (por isso, o lustre de pérolas em outro cômodo)”, explica Laviola. “A ideia do tarô foi surgindo na medida que o projeto foi se desenvolvendo e queríamos fazer algo totalmente imersivo, mas ao mesmo tempo muito relacionado a personalidade da nossa Ofélia”, continua ele.

Comes e bebes

No bar, coube a responsabilidade de criar os drinks à mixologista Jocassia Coelho, conhecida na cidade por seu trabalho no restaurante Capitão Leitão. Entre as 22 opções autorais estão A morte (vodca, xarope de morango, limão e gum nero; R$ 32), A Lua (gin Tanqueray, xarope de violeta, limão, água tônica e espuma de espumante; R$ 34) e a Roda da Fortuna (Johnnie Walker Red Label com infusão de canela, limão, vinho rose, xarope de manjericão e alecrim e espuma de espumante; R$ 34). Ainda há espaços para clássicos, como o Moscow Mule (R$ 26,90) e o Aperol Spritz (R$ 28,90).

Para acompanhar, o cardápio traz criações de Bernardo Garcia. Há petiscos como o 8 de Ouros (croquete de músculo com molho de manga; R$ 49), 2 de Copas (tiraditos de peixe branco ao molho de limão; R$ 42), Valete de Paus (bocadillo de torresmo/ bao, torresmo, abacaxi, maionese defumada, picles de jalapeno) ou pratos, a exemplo do 3 de Copas, um arroz de polvo (R$ 66). As duas tortas que são opções de sobremesas são criações de Gabriela Ayra, da Mão na Massa.

Ofélia. Rua Rio Grande do Norte, 311, Santa Efigênia

Fonte: O Tempo