Previsão do tempo: BH tem sol neste domingo e temperatura pode chegar a 32°C

Belo Horizonte tem temperaturas altas neste domingo (7). A mínima registrada na capital mineira foi 20.3°C, e a máxima pode chegar a 32°C, de acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis.

“Tem uma massa de ar quente atuando no Estado, o que é comum nesta época do ano. No entanto, a combinação de calor e alta umidade do ar pode ocasionar chuva isolada à tarde”, explicou o meteorologista.

Segundo ele, a partir da próxima quarta-feira (10), linhas de instabilidade podem gerar aumento de nebulosidade e ocasionar temporais nas regiões Central, Oeste e Triângulo Mineiro.

Neste domingo, a temperatura mínima registrada em Minas Gerais foi em Camanducaia, no Sul do Estado, com 10°C. A máxima pode chegar a 35°C em São Romão, na região Norte.



Fonte: O Tempo