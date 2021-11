Série B: Novorizontino é o último clube a conseguir o acesso para 2022

O Novorizontino conquistou neste domingo (7) a última vaga, via Série C, para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. O clube do interior paulista venceu o Manaus, por 2 a 0, em casa, e ficou em segundo lugar no grupo D – o líder da chave foi o Tombense, que já tinha subido, empatou em 1 a 1 com o Ypiranga, em casa, também neste domingo.

O time do interior mineiro vai fazer a decisão da Série C contra o Ituano, que no sábado (6) fez 3 a 1 no Botafogo-PB, em Itu, e ficou com a liderança do grupo C. O outro clube que subiu no sábado foi o Criciúma, que derrotou o Paysandu por 1 a 0 fora de casa e conseguiu a vaga que faltava dessa chave.

Por causa da maior pontuação nas duas fases anteriores, o Ituano vai fazer o jogo decisivo em Itu. A partida de ida da decisão será em Tombos, em datas ainda a serem confirmadas pela CBF.

Novorizontino

Vale lembrar que o atual Novorizontino, fundado em 2010, não tem relação com o antigo Grêmio Esportivo Novorizontino, que chegou a ser vice-campeão paulista na década de 1990, mas que faliu em 1999.

