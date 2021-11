Agora sem Darwin Núñez, sobe para oito número de desfalques no Uruguai

O atacante Darwin Núñez vai desfalcar a seleção do Uruguai nas duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, informou nesta segunda-feira a Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

No domingo, Núñez, atacante do Benfica, deixou a partida contra o Braga pelo Campeonato Português sentindo dores no joelho.

Além de Núñez, os uruguaios não poderão contar para os jogos com a Argentina e Bolívia com Edinson Cavani (Manchester United), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa), Federico Valverde (Real Madrid), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Maxi Gómez (Valencia), Matías Viña (Roma), Nicolás De La Cruz (River Plate) e Sebastián Cáceres (América-MEX), todos lesionados.

Com 16 pontos, o Uruguai está em quinto lugar na Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2022, uma posição abaixo da área de classificação direta para a próxima Copa do Mundo.

Na sequência di torneio classificatório para o Mundial no Catar, a equipe uruguaia enfrenta em casa a Argentina, no dia 12 de novembro, e depois encara a Bolívia em La Paz, no dia 16.

Fonte: O Tempo