Aplicação das provas do Saeb começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (8) a aplicação dos testes cognitivos e questionários em papel do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Cerca de 6 milhões de alunos da educação básica serão avaliadas pelo sistema.

A aplicação será feita em datas e horários que foram agendadas previamente pelas instituições de esino até o dia 10. A avaliação ocorrerá no horário regular de aula.

Tempo de prova

Alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental, e os de 3ª e 4ª série do ensino médio, terão duas horas e 30 minutos para realização dos testes de língua portuguesa, matemática e para responder ao questionário do estudante.

Estudantes do 9º ano do ensino fundamental serão avaliados no conhecimento em ciências humanas e ciências da natureza com o tempo regular de uma hora e 10 minutos.

Já o 2º ano do ensino fundamental, fará a prova de língua portuguesa com o tempo de uma hora e 35 minutos. Na prova de matemática, os estudantes terão uma hora e meia para realizar a prova.

Haverá condições específicas para estudantes com baixa visão ou com outras deficiência e transtornos.

Os resultados poderão ser conferidos pelos gestores das instituições de ensino até 190 dias depois da aplicação das provas pelo sistema online do Inep.

Pandemia

A aplicação da prova seguirá os protocolos de biossegurança para prevenção à Covid. A máscara será de uso obriagtório pelos estudantes e aplicadores dos testes. Cada alunos ainda deverá levar sua garrafa de água e será disponibilizado álcool em gel para a higienização das mãos.

O que é o Saeb?

O Sistema de Avaliação da Educação Básica permite realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de aspectos da qualidade educacional por meio de um conjunto de avaliações em larga escala.

A avaliação é composta por testes cognitivos e questionários, aplicados a cada dois anos em escolas da rede pública, e em uma amostra da rede privada.

O Saeb permite que as escolas e as redes estaduais e municipais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais.

Fonte: O Tempo