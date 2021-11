Aprenda sobre Justiça com as músicas de Marília Mendonça

Marília Mendonça era uma cronista musical. Suas composições traziam um olhar feminino e empoderado sobre as mais diferentes situações sobre relacionamentos amorosos. Desde sexta-feira (5), quando a cantora morreu após um acidente aéreo na região Leste de Minas, muito tem se falado nas redes sociais e na imprensa sobre a importância de sua obra para o processo de luta das mulheres contra o machismo e a violência.

A Defensoria Pública de Minas Gerais é uma das instituições que lamentou a perda desse grande talento, mas com muita criatividade. O órgão que oferece assistência jurídica a quem não pode pagar um advogado fez uma homenagem relacionando três músicas de Marília Mendonça com o universo do direito.

Ao citar o hit “Infiel”, a Defensoria lembra que a “expulsão” do personagem pode ser ligada a uma medida cautelar de separação de corpos. “Com o objetivo de interromper a vida em comum do casal em situações de ameaças aos filhos ou a um dos cônjuges, pode ser usada para que o autor deixe a residência de ambos, ou ainda que o outro cônjuge seja afastado do lar comum”, explica o órgão, em postagem no Instagram.

Com “Ciumeira”, o órgão lembra que não há bigamia em nossa legislação e, dessa maneira, a amante não pode tem direitos sucessórios ou previdenciários. E ao falar de “Troca de Calçada”, a Defensoria prega o respeito às prostitutas, cujo trabalho é permitido pela legislação brasileira.

Confira a postagem:

Fonte: O Tempo