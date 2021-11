Apresentadora da GloboNews revela ao vivo que luta contra o câncer

A jornalista da GloboNews, Lilian Ribeiro, anunciou na noite desta segunda-feira (8) que está lutando contra um câncer de mama. A jornalista, de 37 anos, revelou a doença enquanto apresentava o “Em Pauta”.

“Você deve ter reparado que eu estou com um visual um pouquinho diferente. E eu quero muito dividir com você o motivo disso. No dia 1º de outubro eu fui diagnosticada com um câncer de mama”, disse ao vivo.

Lilian estava afastada do trabalho há uma semana e voltou com novo visual, com os cabelos raspados e usando um lenço, após tratamento da doença.

“É difícil, não é fácil. Mas eu estou me tratando, estou me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia, tenho ido bem, me saído bem, como dizem os médicos, com poucas reações, algumas meio chatinhas também, mas a gente segue em frente. E como boa parte das pessoas que fazem quimioterapia, eu perdi uma parte grande dos meus cabelos. Então, nesse processo a caminho da cura, nos próximos meses eu vou aparecer assim, na telinha da GloboNews, com um lenço”, afirmou a jornalista que se emocionou durante o comunicado.

“Seguirei na apresentação, até como forma de enfrentar o tratamento”, completou.

Lilian foi diagnosticada com câncer de mama: “Nesse processo a caminho da cura, eu vou parecer na #GloboNews com um lenço. Mas eu queria muito que esse lenço fosse para você a lembrança, menos da doença que eu estou enfrentando, e muito mais do fato de que eu estou me cuidando”. pic.twitter.com/ZlD60bjXlR — GloboNews (@GloboNews) November 8, 2021

Fonte: O Tempo