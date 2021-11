Aura de campeão; pinta de rebaixado

O futebol nos passa mensagens que escapam à razão. Que não podem ser traduzidas pelo volume de jogo, pela posse de bola, pelas chances claras de gol – para mim, entre os elementos que indicariam o merecimento ou não de uma vitória, o mais representativo. Na quarta, o desempenho do Galo contra o Grêmio foi fraco. Os gaúchos surpreenderam positivamente. No fundo, friamente, se analisássemos o nível das duas performances, o tricolor fez jus aos três pontos. O clima, a atmosfera, a sensação após o cotejo – para quem apreende o esporte bretão além das linhas de quatro: Atlético angariou triunfo típico de quem exala cara de campeão. O esquadrão de Douglas Costa, por não ter vencido nem quando jogou tão bem – e por outros elementos, levando-se em conta o cenário do certame como um todo –, espargiu esgotamento de quem está com pinta de rebaixado.

Fim de semana confirma

No que tange às duas equipes mencionadas, o fim de semana apenas reforçou as percepções que já tínhamos. O Galo jogou bem contra o América – mas nada demais. O Coelho, por sua vez – precisamos lembrar aqui de perspectivas, potencial –, saiu do Mineirão de cabeça erguida, com aquela altivez, a tranquilidade de quem sabe que fez o possível. Nota importante: louvável a coragem alviverde; em nenhum momento se resignou com uma retranca comum aos conjuntos tecnicamente inferiores. Já o Grêmio, no clássico da pancadaria, não desfilou com a excelência apresentada na rodada anterior. Ainda assim, no modo como perdeu para o rival, pareceu exaurido.

Opinião impopular

Com relação ao pandemônio pós-jogo no Beira Rio, as platitudes ressoaram em uníssono na mídia. As mesmas coisas de sempre. Mas confesso que fiquei dividido. Por um lado, lembro que me encanto pela cortesia, pela elegância, pela ética que permeiam o tênis, o rugby. Por outro, num futebol cada vez mais marcado pelo distanciamento dos personagens – quebrado apenas em atos tão demagogos quanto falsos, invariavelmente arquitetados meticulosamente por assessorias –, por um tipo de mercantilismo…

Provocações

Provocar, desopilar, colocar para fora, espontaneidade, verdade, fuga de um controle nada nietzschiano: até atos desta natureza podem resvalar largamente no populismo. Ainda assim, em considerável medida, talvez nestes instantes a tese de que não faz sentido torcer por atletas que você não conhece, não carregam raízes, essências, e no campo estão apenas cumprindo obrigações laborais, seja, nem que por poucos minutos, quebrada. A roda capitalista do ludopédio moderno incentiva a falsidade.

Empresários medíocres

A intenção de empresários quase sempre medíocres – a despeito de suas fortunas – é “empacotar” o futebol e transformá-lo num “grande produto”. Óbvio que entendo a necessidade de muitas destas reformas. NBA: ali a roupagem mostra-se perfeito exemplo da “sociedade do espetáculo”, de um excesso de informações que torna o confronto, para muitos, apenas mais uma das distrações. Mesmo lá, neste quadro em que o insípido se alastra, o “trash talk” não gera celeuma.

Zoação

Se há um erro em embates como o visto no Gre-Nal, provavelmente ele se materializa nos excessos das reações contra as zoações.

Fonte: O Tempo