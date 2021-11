Camaro é utilizado como viatura para policiamento turístico em Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, passou a contar com um Camaro SS, carro de luxo, para patrulhamento do policiamento turístico. O veículo vai compor a Rede Integrada de Proteção ao Turismo da cidade e foi adaptado como uma viatura da Polícia Militar.

O Camaro foi apreendido durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Segundo a prefeitura, Poços de Caldas é a primeira cidade a contar com esse tipo de veículo como viatura. O veículo foi apreendido durante uma ação de combate ao tráfico de drogas e ganhou novo design para integrar a frota da Polícia Militar.

“É uma viatura especial, destinada especificamente para esse fim, assim como já acontece em diversas cidades do mundo. Ela é fora do nosso padrão e só foi possível por conta de parcerias com o nosso Ministério Público e com o Judiciário, já que essa viatura é fruto do tráfico de drogas que, agora, vai prestar um serviço à sociedade”, informou o comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura da cidade.

Fonte: O Tempo