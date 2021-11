Conheça o torcedor ‘verde’ do Galo que recebeu camisa de Hulk no Mineirão

Antes mesmo da bola rolar para Atlético e América na tarde de domingo (7), no Mineirão, um torcedor alvinegro que estava nas arquibancadas já estava satisfeito. A vitória do Galo que viria na sequência era só um detalhe, isso porque Karol João Paulo teve um pedido e foi atendido: recebeu uma camisa do Hulk como comemoração do seu aniversário de 42 anos. Mas o presente não veio de graça. Vestido à caráter, pintado de verde em homenagem ao atacante, João levou um cartaz ao estádio para fazer o pedido.

Acostumado a ir ao Mineirão, João Paulo, que tem esse nome em homenagem ao Papa João Paulo II, fez diferente no domingo, um dia após o seu aniversário. Levou um cartaz escrito “Hulk, é meu aniversário. Estou forte como você. Agora só falta a sua camisa“. Para chamar a atenção do jogador, ele também se pintou de verde.

“Ele é pé quente. Quando vai, o Galo ganha. A ideia da tinta e do cartaz surgiu por causa do aniversário dele, pois sempre gostou do Hulk (super-herói e também do jogador). Aí perguntamos se ele queria ir ao jogo de Hulk e ele topou na hora”, contou Vinicius Barbosa, sobrinho de João em entrevista ao Super.FC.

Quando segurava o cartaz durante o aquecimento do time antes do jogo começar, um funcionário do estádio disse que o ajudaria a chamar a atenção do atacante. De acordo com Vinícius, o colaborador tirou uma foto deles e levou até um membro da comissão técnica do Atlético. Na sequência, o elenco começou a fazer o trabalho de aquecimento perto deles e o sonho foi começando a se realizar.

“Assim que chegaram, eles já viram o nosso Hulk. O mais entusiasmado foi o Diego Costa que riu e apontou para ele. Quando terminaram o treino foram em direção ao vestiário e, no caminho, deu pra ver o Igor Rabelo falando alguma coisa no ouvido do Hulk. Logo em seguida, o Hulk fez um sinal com a mão, atravessou o gramado e veio correndo entregar a camisa pra ele. Foi sensacional”, contou Vinícius.

João é uma pessoa com síndrome de down e ficou muito feliz com a atitude do artilheiro do Galo “Hulk, muito obrigado pela camisa que você me deu. Você é incrível”, disse o torcedor, que se emocionou logo que o jogador começou a correr em direção ao local da arquibancada em que ele estava com a família.

Fonte: O Tempo