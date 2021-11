Corpo de homem com sinais de violência é encontrado boiando na Lagoa da Pampulha

O corpo de um homem com sinais de violência foi encontrado boiando na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava com o rosto desfigurado e com sinais de agressão por objeto cortante em todo corpo. Não foi possível fazer a identificação do homem.

Ainda segundo os bombeiros, o corpo estava dentro da lagoa na Avenida Doutor Otacílio Negrão, Bairro Bandeirantes, próximo à rotatória Orci Conceição de Minas e ao Parque Ecológico, no canal de encontro da avenida Heráclito Mourão de Miranda com a Professor Clóvis Salgado.

Os bombeiros foram acionados por volta de 9h25 e retiraram a vítima das águas entregando para o rabecão da Polícia Civil. O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte para passar por exames e identificar as causas da morte. A motivação e autoria para o crime também serão investigadas.

Fonte: O Tempo