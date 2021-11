Cruzeiro x Atlético: final do Mineiro feminino será no Mineirão

A final do Campeonato Mineiro feminino 2021 será disputada entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão, como aconteceu na última temporada, pela primeira vez. A grande decisão, disputada em jogo único, terá o Gigante da Pampulha como palco, mas ainda não tem data definida. A presença de público nas arquibancadas também é dúvida.

De acordo com uma fonte ouvida pelo Super.FC, a Federação Mineira de Futebol (FMF) solicitou o adiamento da partida decisiva para se adequar ao calendário do estádio. Com isso, o jogo que estava previsto para este sábado (13), deve ser no fim de semana seguinte, dia 20 ou 21 de novembro.

Galo e Raposa chegaram à final do Estadual depois de eliminarem América e Ipatinga, respectivamente. O Atlético, atual campeão, venceu o Coelho nos dois jogos disputados no Sesc Venda Nova. O primeiro, por 3 a 0 e por 1 a 0 no jogo da volta.

Do outro lado da chave, o Cruzeiro, time de melhor campanha no Mineiro, superou o Tigre também nos dois encontros da semifinal. A primeira partida, disputada no Ipatingão, com presença de torcida nas arquibancadas, terminou em 2 a 0. No jogo da volta, na Arena Vera Cruz, também com público, o Cruzeiro venceu por 1 a 0.

Fonte: O Tempo