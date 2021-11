Cuca aponta receita por título com o Atlético: “tem que manter regularidade”

Campeão nacional pelo Palmeiras em 2016, Cuca fez um pedido aos seus comandados após a vitória por 1 a 0 sobre o América, na tarde deste domingo (7), pela 30ª rodada do Brasileirão. O treinador crê que os atletas devem manter a regularidade nos próximos jogos e evita apontar necessidades de evolução no período.

Em entrevista após o jogo na tarde passada, o treinador enalteceu a regularidade do time e o aproveitamento dentro de seus domínios. O Galo chegou ao 15º jogo, com 40 pontos conquistados (13 vitórias, um empate e uma derrota apenas). O aproveitamento em sua casa é de 88,89%.

“Tudo que puder manter de regularidade, e ela sendo tão boa quanto é, é o mais importante. Se juntar Copa do Brasil, Estadual e Libertadores, vai abaixar um ou dois por cento só. Sempre tem algo para corrigir, mas a gente está feliz e contente com o que o pessoal tem demonstrado. Foi o jogo 65 do ano. São 65 jogos, mais dez, vamos bater 75 jogos. A estafa acontece, mas você tem que fazer prevalecer a força de grupo, como fizemos hoje”, declarou o comandante.

O vencedor do título nacional com o Palmeiras em 2016 explica ainda o que tentará transmitir aos seus comandados nas oito rodadas finais do Brasileirão.

“Eu vou passar para o elenco o que eu tenho de experiência, de ter disputado tantos Brasileiros e saber o caminho. A gente sabe o caminho. A gente conhece o caminho, passar esse caminho, estando sempre em comunhão, a gente tenta passar o que significa. Não adianta a comissão técnica entender o campeonato e o jogador não. Ele tem que saber isso também. Quando ele sabe, entende e se preocupa com o campeonato, a ansiedade diminui”, concluiu.

