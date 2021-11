Dá para fazer uma festa no Mineirão na terça-feira (9)

Alô, Nação Azul! Aproximadamente 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo entre Cruzeiro e Brusque, nesta terça-feira (9), no Mineirão. A carga é de 35 mil e vai dar pra fazer um barulho legal com esses números. O Cruzeiro voltou a colocar uma vantagem de cinco pontos da zona do rebaixamento, o que, de certa forma, tirou um peso enorme dos ombros dos jogadores, mas não a responsabilidade e a missão de garantir mais uma vitória e garantir de vez a permanência na Série B. Vamos ver se Vanderlei Luxemburgo irá reconhecer a firme e segura atuação do zagueiro Rodholfo na vitória sobre o Londrina. Léo Santos, que barrou Ramon, foi muito bem substituído no Paraná. Agora é esperar pela decisão do treinador. Bruno José virou dívida por causa da pancada recebida no tornozelo direito, mas não tem apresentado futebol convincente, e Vitor Leque parece viver melhor momento e fase. Vamos então para o Mineirão, que promete ficar colorido e especial nesta terça, com o torcedor empurrando o time celeste.

Fonte: O Tempo