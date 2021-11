Duas praias brasileiras entre as 25 mais bonitas do mundo em 2021

A revista norte-americana de viagens “Travel Leisure” elegeu as 25 praias mais bonitas do mundo em 2021, entre elas estão duas brasileiras: Copacabana, no Rio de Janeiro (5º lugar) e Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (17º lugar).

Não há dúvida de que Copacabana é uma das praias mais conhecidas e emblemática do mundo. E reflete também todo o alto-astral do Rio de Janeiro, com sua extensa faixa de areia e seu calçadão de ondas e pedras portuguesas.

A Baía de Sancho, em Fernando de Noronha, já é uma velha conhecida de outras listas como Trip Advisor e Traveler’s Choice, por conta do mar cristalino de cor esmeralda, as imponentes falésias, a areia dourada e a rica fauna marinha.

Na lista da revista de viagens tem praia para todos os gostos, desde as inseridas em destinos mais badalados até aquelas mais rústicas ou isoladas. No topo da lista está Saud Beach, nas Filipinas, com sua ampla faixa costeira coberta por areia branca.

As Filipinas são um arquipélago com mais de 7.000 ilhas, conhecido como o lugar em que “a Ásia sorri”. O mar e a natureza são os destaques do país, que é uma espécie de parque natural gigantesco, onde ainda há áreas virgens, nunca tocadas pelo homem.

Confira a lista:

1 – Saud Beach, Luzon, Filipinas

2 – Praia Elafonissi, Creta, Grécia

3 – Praia Nungwi, Tanzânia

4 – Baía de Hanalei, Kauai, Havaí, Estados Unidos

5 – Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil

6 – Parque Nacional Cape Le Grand, Austrália Ocidental

7 – Clearwater Beach, Flórida, Estados Unidos

8 – Praia de Sotavento, Fuerteventura, Ilhas Canárias

9 – Camps Bay Beach, Cidade do Cabo, África do Sul

10 – Anse Source D’Agent, Ilha La Digue, Seychelles

11 – Praia de Santa Monica, Boa Vista, Cabo Verde

12 – Playa de Ses Illetes, Formentera, Ilhas Baleares, Espanha

13 – Praia Shark Creek, Ilhas Berry, Bahamas

14 – Whitehaven Beach, Ilha Whitsundays, Austrália

15 – Le Morne, Ilhas Maurício

16 – Praia Radhanagar, Ilha Havelock, Índia

17 – Baía do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil

18 – Bai Dam Trau, Ilhas Con Dao, Vietnã

19 – Seven Mile Beach, Grand Cayman

20 – Praia La Pelosa, Sardenha, Itália

21 – Praia de Matira, Bora Bora, Polinésia Francesa

22 – Grace Bay Beach, Providenciales, Ilhas Turcas e Caicos

23 – Scala dei Turchi, Sicília, Itália

24 – Raylay Wes, Krabi, Tailândia

25 – Praia de Marinha, Algarve, Portugal

Fonte: O Tempo