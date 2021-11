Estado não garante que adotará traçado alternativo de Rodoanel

Em reunião ocorrida na Prefeitura de Contagem, na região metropolitana, na manhã desta segunda-feira (8), para discutir o projeto alternativo do Rodoanel proposto pelos municípios da Grande BH e do Médio Paraopeba ao governo do Estado, o subsecretário de Transportes e Mobilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), Gabriel Fajardo, não garantiu que o governo estadual vai adotar as mudanças no traçado sugeridas pelos municípios que serão impactados negativamente com a construção da nova via.

De acordo com o gestor, o governo do Estado receberá, analisará e dará uma resposta a cada uma das propostas dos municípios envolvidos. Contudo, a decisão pelas mudanças dependerá de “estudos técnicos do projeto”. “Agora, é o momento de a gente considerar todas essas contribuições e, depois, ver quais são possíveis de serem acatadas e quais não”, frisou o subsecretário.

Para a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, o traçado original proposto pelo Estado para a construção do Rodoanel trará impactos negativos, sobretudo para Betim e Contagem, cidades que serão “cortadas” pela nova via.

“A proposta do Estado divide Contagem, cortando-a em uma região estratégica: a Área de Preservação Ambiental da bacia de Vargem das Flores. Não podemos concordar com esse traçado, porque ele pode impactar negativamente. Além de dividir a cidade e dificultar a integração (das regiões), pode trazer consequências ambientais futuras, como provocar o esvaziamento do espelho d’água (da Vargem das Flores) e, com isso, comprometer o abastecimento de água em Contagem e nas cidades da região metropolitana”, frisou a prefeita.

Conforme a proposta dos municípios, os custos com a obra no projeto alternativo seriam de R$ 2 bilhões a menos. Nos cálculos da Seinfra, o projeto custará R$ 5,09 bilhões, com duas pistas apenas e 100,6 km de extensão. Já na proposta dos municípios, seriam três pistas, com extensão de 112,9 km e um custo de R$ 2,99 bilhões – com base em critérios usados pela Prefeitura de Betim. Se forem considerados os critérios da Seinfra, o valor seria de R$ 3,403 bilhões – mesmo assim, R$ 1,6 bilhão a menos.

O projeto alternativo, apesar de propor um traçado mais extenso para o Rodoanel, não passaria por centros urbanos, reduzindo as desapropriações e as obras que precisariam ser feitas. A proposta dos municípios também não cortaria bairros povoados e contornaria a Área de Preservação Ambiental (APA) de Vargem das Flores.

Consulta popular

A discussão sobre o novo traçado proposto pelos municípios para o Rodoanel está sendo feita pelo Estado após as cidades impactadas unirem forças e reivindicarem mudanças no projeto original apresentado pelo governo estadual. Na semana passada, Betim, que elaborou o projeto alternativo, foi a primeira cidade visitada pelos representantes do governo de Minas. Na manhã desta segunda (8), foi a vez de Contagem receber a comissão e, à tarde, de Ibirité. A previsão, segundo o Estado, é que as demais cinco cidades envolvidas sejam visitadas até o fim desta nesta semana.

Duas audiências presenciais e com transmissão virtual, sendo uma no dia 22 de novembro e outra no dia 23 de novembro, ambas na Cidade Administrativa, estão previstas para serem realizadas antes do fim da consulta popular, marcada pelo Estado para o dia 26 de novembro. O lançamento do edital está previsto para dezembro, e a licitação, para março do ano que vem. “Vamos receber todas as contribuições e, se for necessário, analisar esse cronograma, mas, por enquanto, é o que nós temos em mente”, afirmou Fajardo.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Ibirité para confirmar se os técnicos visitaram a cidade na tarde desta segunda (8), conforme informaram, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

