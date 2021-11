Flamengo empata com a Chapecoense e deixa Galo perto do título

Em noite de um futebol pobre e com erros graves da arbitragem, o Flamengo não conseguiu superar a lanterna Chapecoense, em Santa Catarina, empatou por 2 a 2 e praticamente deixou de vez a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Melhor para o Galo, que tem 11 pontos de frente para o rival, que está em terceiro, – 65 a 54 – e tem 10 de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Já os catarinenses chegaram a 15, com apenas uma vitória em toda a competição.

O Rubro-Negro saiu na frente, com Matheuzinho, mas rapidamente levou a virada em dois gols de Kaio Nunes. Ainda no primeiro tempo, o time empatou em belo gol de Michael. A virada poderia ter vindo com Gabigol, mas a arbitragem marcou impedimento, mesmo com o atacante saindo do campo de defesa. Ele sairia cara a cara com o goleiro Keiller.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (11), pela 31ª rodada, quando recebe o Bahia, no Macaranã, às 19h. Já a Chape espera até domingo (14), quando também joga em casa, mas desta vez contra o Juventude, às 19h, pela 32ª rodada.

O jogo

A equipe da casa, mesmo na lanterna e contra o elenco milionário do Flamengo começou melhor, com mais organização e encarando o jogo de igual para igual. Apesar disso, quem saiu na frente foi o Flamengo, em bela finalização do lateral-direito Matheuzinho, aos 25.

O gol não mudou a postura das equipes e após um lance em que a bola entrou por pouco, a Chape chegou ao empate em finalização de Kaio Nunes, aos 30. E a virada veio logo na sequência, aos 34, novamente com Kaio Nunes, que subiu mais do que Matheuzinho e mandou de cabeça para o fundo da rede.

Apesar de atordoado, o Rubro-Negro conseguiu a igualdade ainda no primeiro tempo, em contragolpe em que Gabigol achou lindo passe para Michael. O atacante deixou goleiro e zagueiro no chão antes de mandar para o fundo da rede.

A virada poderia ter vindo em outra jogada rápida do Flamengo, mas num erro grosseiro da arbitragem, o impedimento foi dado de Gabigol, mesmo com ele saindo do campo de defesa da equipe e sem que a jogada fosse concluída, como manda o protocolo.

O Flamengo continuou sonolento na etapa final, sem conseguir se impor diante da lanterna, nem mesmo quando ficou em vantagem númerica, aos 13, quando Kaio Nunes, um dos protagonistas da noite, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso.

No fim, Everton Ribeiro também recebeu vermelho direto após pisão em jogada no meio-campo. O empate praticamente sepultou as chances do time carioca de ser tri brasileiro de forma consecutiva. A Chape segue cumprindo tabela até o retorno certo para a Série B.

Veja os gols:

Fonte: O Tempo