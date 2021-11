Gabriel Magalhães ganha 1ª chance na seleção principal com corte de Veríssimo

Gabriel Magalhães substitui Lucas Veríssimo nos jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Destaque nas seleções de base, o jovem de 23 anos, do Arsenal, ganha a primeira chance na equipe principal de Tite.

“O zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, está convocado para a disputa dos dois próximos jogos da seleção brasileira: contra a Colômbia, no dia 11, e contra a Argentina, dia 16 de novembro. Gabriel substitui o companheiro de posição Lucas Veríssimo, do Benfica, desconvocado após grave lesão no joelho direito sofrida no jogo do último domingo pelo Campeonato Português”, informou a CBF.

O Benfica enviou relatório para o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, informando a grave lesão no joelho de Lucas Veríssimo, que terá de passar por cirurgia. Mesmo prometendo chamar atletas que atuam no País em caso de cortes, Tite optou por “estrangeiros”.

Já havia chamado Vinícius Júnior para a vaga de Roberto Firmino e agora dá a primeira chance para Gabriel Magalhães. Revelado pelo Avaí, o zagueiro vem chamando a atenção pelas boas apresentações no Arsenal. Ele foi efetivado na defesa no clube londrino nos últimos oito jogos e vem se destacando no crescimento de time no Campeonato Inglês. Anotou até um gol.

Ele se apresentará em São Paulo, onde a seleção brasileira fará a preparação para o confronto com a Colômbia, quinta-feira na Neo Química Arena, em jogo que pode garantir a classificação à Copa. O time de Tire ainda entrará em campo no dia 16, diante da Argentina, em San Juan.

Fonte: O Tempo