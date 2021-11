Galo: filme “Lutar Lutar Lutar” reúne elementos para narrar a história do clube

Tudo o que faz a história de um grande clube e todos os elementos necessários para forjar o crescimento de uma instituição como o Atlético fazem parte do filme “Lutar Lutar Lutar”, que teve pré-estreia nesta segunda-feira (8), em Belo Horizonte. Dirigido pelos mineiros Sérgio Borges e Helvécio Marins, o documentário, que vai agradar e emocionar os torcedores, entra em cartaz na quinta-feira (11), em oito salas de Belo Horizonte e região metropolitana, além de espaços no interior mineiro e no Rio Janeiro, São Paulo e Brasília.

A reunião da paixão da torcida, entrelaçada às conquistas, tragédias, glórias, construção e reconstruções é o cerne da narrativa, que retrata, sem recorrer a uma linha cronológica tradicional, a história do clube, desde a fundação, em 1908, até o fim de 2014, quando as filmagens foram finalizadas, logo após a conquista da Copa do Brasil pelo clube. Sim, a alegria das taças, os golaços e as jogadas espetaculares estão na obra, mas o filme tem o mérito também de não omitir os momentos ruins e de dúvida, as amarguras e os fracassos. Afinal, uma relação simbiótica entre um clube e seus torcedores é construída na tristeza e na alegria. O choro da derrota ajuda a entender e a valorizar ainda mais uma vitória.

Confira a entrevista exclusiva do diretor de “Lutar, Lutar, Lutar”, Sérgio Borges, ao Super.FC

O desenho dessa história é agradável, suave, permeado por um trabalho de pesquisa que expõe vídeos nunca vistos, muitos deles produzidos e cedidos pelos próprios torcedores, e permeados por uma trilha sonora que surpreende. Sim, tem o hino, de Vicente Mota, mas tem também várias marchinhas desconhecidas, cânticos tradicionais e outros nem tanto assim, o que agrega ainda mais valor para a obra, assim como ângulos diferentes de lances históricos. Fotos e imagens de uma Belo Horizonte recém-nascida se misturam aos retratos de uma metrópole centenária, que tem quase a mesma idade do clube, o que reforça os laços da narrativa.

Ídolos e dirigentes históricos e de várias épocas estão no filme, com relatos de vários tipos. Alguns deles não conseguem conter a emoção ao falar, o que aumenta a carga passional da obra. Mas são os depoimentos dos torcedores anônimos os mais tocantes. Pessoas ligadas ao Atlético de uma forma tão intrínseca que o clube é parte da família, de seus dias, horas e semanas. A neta de Alice Neves, torcedora símbolo do início do século passado, dá seu relato de paixão, assim como a torcedora que lavava os pesados uniformes do time do goleiro Kafunga, campeoníssimo na virada dos anos 1940 para a década de 1950.

Esse mosaico que forma a essência de um clube, cuja torcida é valorizada como um patrimônio do qual e para qual a engrenagem funciona, é o que move a obra. O filme, por si só, já merece elogios pelo resgate da memória esportiva, algo ainda tão necessário quando falamos de futebol brasileiro. E, quando põe o torcedor no foco, merece mais aplausos ainda. Com eles, vem a paixão, peça fundamental do futebol. E como em qualquer caso de amor, é feito de todos elementos registrados em “Lutar Lutar Lutar”.

