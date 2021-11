Galo mereceu vencer o América

O clássico de ontem, pelo Campeonato Brasileiro, foi equilibrado na maior parte do tempo, mas o Atlético mereceu vencer o América por 1 a 0, no Mineirão. Diante de mais de 60 mil torcedores, o Galo encontrou um adversário valente na marcação e perigoso nos contra-ataques. Ademir e Patric foram jogadores que deram muito trabalho ao Atlético, que por sua vez encontrava dificuldades em penetrar na grande área americana.

No primeiro tempo, o atacante chileno Eduardo Vargas teve as duas melhores chances para marcar. O camisa 10 do Atlético, inclusive, jogou mais de armador do que de atacante neste domingo, e foi bem.

No segundo tempo, Atlético e América, voltaram criando chances de gol, mas quem fez foi o lateral-esquerdo Guilherme Arana, aos 17 minutos de jogo. O lateral-direito Mariano e o atacante Diego Costa participaram da jogada.

A entrada de Diego Costa, inclusive, deu ao Atlético, o que havia faltado no primeiro tempo, que era ter presença de área. No lance do gol, estavam cinco jogadores dentro da área, entre eles, Diego Costa, que fez o passe para o gol de Arana. Grande vitória e que venha o Corinthians na próxima quarta-feira!!!

Já o Cruzeiro venceu o Londrina, no norte do Paraná, na última sexta-feira, à noite, e está muito próximo de se livrar do risco de rebaixamento para o Campeonato Brasileiro da Série C. Amanhã, joga em casa contra o Brusque, para vencer e começar a pensar definitivamente na próxima temporada que, ao que tudo indica, será mesmo com mais uma participação na Série B do Brasileirão. Diante de sua torcida, que vai lotar o estádio Mineirão, o time de Vanderlei Luxemburgo não pode vacilar de forma alguma amanhã.

Fonte: O Tempo