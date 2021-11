Galo tem cinco desfalques certos para jogos com Corinthians e Athletico-PR

A fim de confirmar a superioridade e levantar a taça do Campeonato Brasil no fim da temporada, o Atlético já se reapresenta na tarde desta segunda-feira (8), após a vitória no clássico contra o América, de olho nos dois próximos jogos: Corinthians, no Mineirão, e Athletico-PR, na Arena da Baixada. Para esses dois confrontos, porém, o Galo terá pelo menos cinco desfalques e a lista ainda pode aumentar.

Os jogadores que foram convocados por suas seleções para disputarem as Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 serão baixas na equipe nesses dois confrontos. O zagueiro Junior Alonso, pelo Paraguai, o meia Alan Franco, do Equador, e os atacantes Eduardo Vargas, Chile, e Savarino, da Venezuela. Além deles, o atacante Savinho representa o Brasil Sub-18 em um torneio internacional.

Alonso, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do América e cumpre suspensão contra o Corinthians, deve ser substituído por Réver ou Igor Rabello. Os outros jogadores não são peças carimbadas no time titular de Cuca, então não devem forçar mudanças no time inicial.

Além dos jogadores convocados, o Galo pode continuar ser o volante Jair, que ficou de fora contra o América por questões físicas e o atacante Keno, que tem uma lesão muscular na coxa direita, já desfalcou o Atlético por duas rodadas. Os jogadores serão reavaliados na Cidade do Galo para serem utilizados ou não pelo treinador.

Fonte: O Tempo