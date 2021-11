Galo tem mais de 95% de chances de ser campeão brasileiro em 2021

A vitória do Atlético em cima do América no domingo (7), no Mineirão, deixou o Galo com 55 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, mas não aumentou a vantagem do Alvinegro em relação aos outros times, que também venceram na rodada. Porém, as chances de título aumentaram e chegaram a mais de 95,5%, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Nesta segunda-feira (8), o Flamengo, time que tem dois jogos a menos em relação ao Atlético, mas apenas 2,6% de probabilidade de ser campeão, enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, às 20h. A missão da torcida do Galo é secar o adversário, que promete não desistir tão cedo do título do Brasileirão.

O levantamento atualizado rodada a rodada pelo departamento de matemática da UFMG ainda coloca o Palmeiras, atual vice-colocado com 2% de chances de título nesta temporada. Fortaleza e Corinthians têm menos de 1% e as outras equipes do campeonato não têm mais probabilidade de levantar a taça em 2021.

Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Corinthians, às 19h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista vive uma ascensão na temporada com a chegada de reforços e quer garantir vaga na Libertadores do ano que vem.

Fonte: O Tempo