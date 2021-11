‘Jogou de igual para igual’ afirma Marquinhos Santos sobre derrota para o Galo

Neste domingo (7), no Mineirão, Marquinhos Santos sofreu sua primeira derrota à frente do América. Apesar de entender que o clássico foi decidido no detalhe, o treinador lamentou o revés por 1 a 0 para o Galo, e disse que esperava um resultado melhor.

“Um bom clássico em que as duas equipes buscaram vencer o jogo, nenhum jogou recuado ou esperando o erro do adversário. Sabíamos que a equipe que saísse na frente, a chance de sair vencedora seria muito grande e a estratégia era essa, que saíssemos na frente do placar. Mas no meu ponto de vista faltou um pouco de tranquilidade”, justificou o treinador.

Marquinhos Santos ainda elogiou a atuação do Galo e a qualidade dos jogadores, como Diego Costa, autor do gol da partida. Na visão do técnico, mesmo com o resultado, o América demonstrou qualidade. “O grupo está de parabéns, os jogadores tiveram empenho, dedicação e jogou de igual para igual com o Atlético, que hoje é o time a ser batido”, destacou.

Nos minutos finais do jogo, já com o América atrás do placar, Marquinhos Santos tentou motivar o time a buscar o resultado, que para ele, não era satisfatório. “Sabia do potencial da nossa equipe, que poderíamos ao menos sair com o empate. Por isso lançamos o time a frente. Estava tentando motivar o grupo para buscar o empate, porque o resultado ideal seria o empate”, declarou.

Marquinhos Santos ainda destacou que o América está no caminho certo e que apesar da derrota, o time sai fortalecido. O Coelho terá confronto importante contra o Sport, nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Pernambuco.

Fonte: O Tempo