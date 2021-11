Lucas Veríssimo, da seleção, passará por cirurgia após lesão no joelho

O Benfica anunciou na manhã desta segunda-feira que o zagueiro Lucas Veríssimo, será submetido a uma intervenção cirúrgica, após a confirmação de entorse grave do joelho direito. O jogador, que disputaria com a seleção brasileira os próximos dois confrontos pelas Eliminatórias Sul-Americanas, se machucou neste domingo (7) na goleada do Encarnado sobre o Braga (6 a 1), pelo Campeonato Português.

📄 O Sport Lisboa e Benfica esclarece a situação do atleta. — SL Benfica (@SLBenfica) November 8, 2021

De acordo com nota do clube português, após a cirurgia o atleta brasileiro passará por um período prolongado de reabilitação e não voltará a jogar mais nesta temporada. O zagueiro, de 26 anos, também desfalcará a seleção brasileiras nos embates contra a Colômbia, na próxima quinta (11), em São Paulo, e contra a Argentina, fora de casa, no dia 16.

O técnico Tite ainda não se pronunciou sobre um possível substituto para a posição de Veríssimo. Na noite deste domingo (7), o treinador recepcionou os primeiros jogadores que se apresentaram à concentração da seleção, em Guarulhos (SP). Entre eles o meio-campista Philippe Coutinho, do Barcelona.

Como é bom estar de volta! 😍⚽🇧🇷 Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/6MlU3UlLwq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 8, 2021

O primeiro treino preparatório será hoje (8), às 16h (horário de Brasília), no Centro de Treinamento do Corinthians.

O Brasil lidera a tabela de classificação das Eliminatórias e está perto de confirmar a vaga na Copa do Catar 2022. Em 11 jogos disputados até o momento, o Brasil soma até o momento dez vitórias e um empate. Tem 31 pontos, seis a mais que a Argentina, segunda colocada. Na terceira posição está o Equador (17 pontos) e em quarto a Colômbia (16).