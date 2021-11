Luciano Huck é criticado por falar sobre peso de Marília Mendonça no ‘Domingão’

O apresentador Luciano Huck está sendo criticado nas redes sociais por ter dito no “Domingão com Huck”, da Globo, nesse domingo (7), que Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa estavam “magrinhas” quando as recebeu no programa há cerca de um mês.

“[Há] Três semanas que eu estava com as três no palco. Na verdade, era só metade das três no palco, porque elas estavam as três magrinhas”, afirmou.

Durante a atração, que foi toda dedicada a homenagear Marília Mendonça, que morreu em acidente aéreo na sexta-feira, dia 4, Luciano Huck cometeu outras gafes. Ele errou ao dizer que a música “Você Não Manda em Mim” foi composta pela cantora quando ela tinha “uns 15 anos’. Na verdade, a canção foi composta pelo irmão de Marilia, o cantor João Gustavo, neste ano.

“Respeitem os corpos e legados das mulheres”, escreveu uma internauta no Twitter. Outros também destacaram que Huck falou mais de uma vez durante a atração sobre o acidente aéreo que sofreu em 2015, quando a aeronave em que estava com a família teve de fazer um pouso forçado.

“Queria deixar registrado aqui o quanto acho o Luciano Huck extremamente egocêntrico. Ele falando do acidente dele todo momento num tributo a uma outra pessoa foi lamentável. Fora a piadinha de mau gosto sobre o peso da Marília”, escreveu um internauta.

Ana Maria Braga também foi criticada, na manhã desta segunda-feira (8), no “Mais Você”, por falar sobre o emagrecimento de Marilia Mendonça. “Ela fez tanto para chegar nesse shape lindo, físico, né? Ela emagreceu, criando um caminho para ela, que fazia sentido com esse vozeirão”, disse logo no começo da atração, que foi toda em homenagem à cantora.

No fim de semana, análise publicada no jornal “Folha de S.Paulo” sobre a trajetória da artista também foi alvo de críticas nas redes sociais por causa dos trechos que abordavam o visual de Marilia Mendonça.

Fonte: O Tempo