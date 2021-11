Moradores de Mário Campos conseguem audiência pública em defesa do Pico 3 irmãos

Foi aprovado hoje, dia 8, por unanimidade, na Câmara Municipal de Mário Campos, cidade da região metropolitana de BH, o requerimento para a realização de uma audiência pública no local, para discutir a atividade minerária. A iniciativa foi da Associação dos Moradores da Serra dos Bandeirantes sobre o Pico Três Irmãos – atrativo que tem a imagem usada no brasão da cidade –, que levou o documento ao Legislativo, quase mil assinaturas. Eles entendem que a cidade está ameaçada pela atividade e querem mais esclarecimentos e transparência sobre o futuro impacto extrativista na cidade. “A Câmara dos Vereadores não deu previsão de quando vai ser a audiência pública, mas acreditamos que ela ocorra em até 45 dias, que é um bom prazo para que todos os responsáveis sejam notificados”, informou Jéssica Matos Costa, 27, uma das integrantes da comissão criada pela associação para tratar o assunto. Segundo Jéssica, em 2019, a prefeitura concedeu certidão de conformidade para um empreendimento minerário que planeja se instalar na cidade sem que o Conselho Municipal de Meio Ambiente participasse das análises. Procurada pela reportagem na noite de ontem, a prefeitura não tinha se posicionado até o fechamento desta edição.

Risco

A maior preocupação dos moradores é com a área de influência do empreendimento, planejado para ocorrer aos pés do pico, com influência em vários bairros.