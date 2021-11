Newcastle anuncia Eddie Howe como novo técnico

O Newcastle anunciou nesta segunda-feira (8) a contratação de Eddie Howe como novo técnico da equipe. O clube procurava um novo treinador há um mês, desde que dispensou Steve Bruce após a compra do time pelo bilionário saudita.

Howe estava livre no mercado desde que deixou o comando do Bournemouth, da segunda divisão do Campeonato Inglês, em agosto do ano passado. O treinador assinou contrato com o Newcastle até 2024.

“Esta é uma oportunidade maravilhosa, mas temos muito trabalho a fazer. Estou ansioso para ir a campo e começar os treinos”, declarou Howe em comunicado oficial emitido pelo clube.

O técnico inglês era o quinto nome na lista do Newcastle. Até que Howe aceitasse, o cargo foi oferecido a Antonio Conte, Xavi, Joachim Low e Unai Emery. O novo treinador chega com o desafio de reformular e recuperar o time, atual penúltimo colocado no Campeonato Inglês, com apenas 5 pontos em 11 jogos.

