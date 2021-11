‘O piloto salvou a vida de todo mundo’, diz mulher que viu pouso forçado em BH

Quem passava próximo a um campo de futebol do bairro Teixeira Dias, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (8), se assustou ao ver um pouso forçado de um helicóptero que presta serviços para a Globo em Minas. Ninguém ficou ferido e quem estava na área destacou que a ação rápida e o profissionalismo do piloto foram fundamentais para que não ocorresse uma tragédia.

“Depois das 7h começamos a escutar o helicóptero muito próximo, pensamos que alguma coisa tinha acontecido na região. Depois escutei um barulho muito forte, minha colega de trabalho pediu para eu sair do lugar que estava. Vi o helicóptero rodopiando e, em questão de segundos, ele caiu. O piloto salvou a vida de todo mundo porque o helicóptero estava desviando para a academia e ele conseguiu manobrar e parar dentro do campo”, explicou a educadora física Luciana Reis, de 47 anos.

Segundo ela, crianças costumam brincar dentro do campo de futebol. No entanto, nesta manhã, a área estava totalmente vazia. “Em volta do campo tinha muita gente caminhando, fazendo esportes. O acidente trágico da Marília Mendonça marcou todo mundo. Quando a gente viu o helicóptero hoje associamos a isso, ao sofrimento. Mas deu tudo certo. As pessoas que estavam dentro do helicóptero se salvaram graças a Deus e ao piloto”, afirmou.

Desmaio

A auxiliar de serviços Lívia de Souza, de 56 anos, chegou a desmaiar após o susto com o pouso forçado da aeronave. “A gente estava vendo o helicóptero muito baixinho, eu paralisei, não conseguia sair do lugar. O piloto foi muito eficiente, e depois de tudo eu passei mal”, contou.

Lívia acredita que, devido ao susto, teve uma alteração na pressão arterial. “A pressão subiu, ontem fez 19 anos que meu pai morreu, vi as notícias da Marília Mendonça o final de semana inteiro e aí, hoje, vem o helicóptero perto de mim. Agora estou bem e satisfeita em saber que ninguém ficou ferido. Depois de tudo, o piloto ajoelhou e agradeceu a Deus”, finalizou Lívia.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local, e a reportagem de O TEMPO aguarda um posicionamento da instituição. Por meio de nota, a TV Globo comentou o caso. Veja o comunicado na íntegra:

“O helicóptero que presta serviço para a Globo em Minas Gerais fez um pouso de emergência na manhã desta segunda-feira, dia 8, em um campo de futebol no bairro Teixeira Dias, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os três tripulantes, incluindo a repórter Claudia Mourão e o operador Cleiner Moraes, desembarcaram em segurança. Segundo o piloto Dudu Barbatti, que operava a aeronave, o helicóptero estava em altitude e velocidade recomendadas e, aparentemente, houve uma perda na potência, que o levou a buscar o local mais próximo de pouso possível. Uma parte da cauda se soltou com o impacto. Ninguém se feriu. Por precaução e como é recomendado, os tripulantes foram ao hospital fazer exames. As causas serão investigadas”.



