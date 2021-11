Rio recebe hoje festival Dança em Trânsito

O Rio de Janeiro recebe, a partir de hoje (8), o festival Dança em Trânsito 2021, que em sua 19ª edição, a primeira vez no formato híbrido (presencial e virtual), percorre 25 cidades de dez estados. Serão apresentados, ao vivo, em 18 cidades, espetáculos de 27 companhias do Brasil, Alemanha, Canadá, Espanha, França, Israel, México, Portugal, Suíça e Uruguai, em novembro e dezembro. Haverá também projeções de vídeos, residências de criação e oficinas gratuitas.

No Rio de Janeiro, espetáculos da Focus Cia de Dança, Márcia Milhazes Dança Contemporânea e Renato Vieira Cia de Dança, do Brasil; Iron Skulls Co e Cia Elías Aguirre, da Espanha; Compagnie Vivons, da França; e Christian Moyano, do Uruguai, entre outros, poderão ser assistidos no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Museu de Arte do Rio (MAR) e Orla Conde, todos no período de 8 a 14 deste mês.





No CCBB Rio, o ingresso para o Teatro 1 tem preço único de R$ 15; o ingresso é gratuito para o Cinema 2 e deve ser retirado previamente no site ou aplicativo Eventim. No MAR, a entrada inteira custa R$ 20 e a meia, R$ 10. A programação completa e inscrições para oficinas podem ser acessadas no site.

Ações

O calendário do festival prevê apresentações também em Goiânia, nos dias 15 e 16; Brasília, 18 a 21; São Luís, 25 e 26; Belém, 28; Parauapebas (PA); Canaã dos Carajás (PA); Belo Horizonte, 3 e 4 de dezembro; Ipatinga (MG), 6; Coronel Fabriciano (MG), 7; Vitória, 10; Vila Velha (ES), 11; Entre Rios do Sul (RS), 14; Alto Bela Vista (SC), 15; Florianópolis, 17; Capivari de Baixo (SC), 18 e São Paulo, 19, encerrando o circuito.

O Dança em Trânsito foi criado em 2002 e integra o projeto Ciudades Que Danzan, que reúne 41 cidades em diversas partes do mundo com o objetivo de difundir a dança contemporânea.