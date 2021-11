São Paulo vacina contra a covid-19 e aplica dose adicional

A cidade de São Paulo aplica hoje (8) a dose de reforço para trabalhadores da Guarda Civil Metropolitana GCM), sepultadores do serviço funerário e agentes fiscalizadores das subprefeituras, idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde acima de 18 anos, desde que tenham tomado a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única) há pelo menos seis meses.

Os adultos com alto grau de imunossupressão, que receberam a última dose da vacina há pelo menos 28 dias, também podem receber a dose adicional antiCovid. As doses estão sendo aplicadas nas 469 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 82 Assistências Médicas Ambulatoriais integradas com UBSs, as AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h, além dos megapostos, drive-thrus e farmácias parceiras, das 8h às 17h.

A cidade aplica ainda primeira e segunda dose para aqueles que ainda não se imunizaram contra a covid-19.

A Secretaria Municipal da Saúde recomenda que o cidadão acesse o site De Olho na Fila antes do deslocamento, para conferir a movimentação de pessoas nas unidades e evitar aglomerações. Para receber a dose, é obrigatório apresentar documento de identificação, preferencialmente CPF e Cartão SUS, além de comprovante de residência no município de São Paulo. Para a segunda dose ou dose adicional, basta apresentar o comprovante de vacinação.

No caso dos adolescentes, são aceitos comprovantes de endereço em nome dos pais. O menor de idade deve estar acompanhado dos pais ou responsável para receber a vacina. Caso não seja possível, é preciso ir com um adulto e apresentar autorização assinada por um responsável.