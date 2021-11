Sem os ponteiros, relógio da PBH chama atenção de quem passa pelo centro

Quem passa pelo centro de Belo Horizonte nos últimos dias e olha para o tradicional relógio, localizado no alto da torre da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), na avenida Afonso Pena, fica sem saber as horas. É que o equipamento está sem os ponteiros e, até a noite desta segunda-feira (8), o município ainda não tinha divulgado o motivo da ausência.

O relógio, instalado no prédio que foi inaugurado em outubro de 1937, está localizado a cerca de 35 metros de altura a partir do meio-fio da calçada da avenida, segundo informações do arquivo do município.

Certamente, ele já foi mais “utilizado”, antes da popularização dos celulares. Mas, até hoje, pode ser um grande aliado daqueles que estão sem bateria e não contam com um relógio no braço.

A reportagem de O TEMPO procurou a PBH, mas, até o momento, a prefeitura não havia se manifestado sobre a ausência dos ponteiros do relógio.

Licitação

Em abril deste ano, foi aberto um pregão para a “modernização e instalação de um relógio analógico de quatro faces, instalado na torre do Prédio Sede da PBH”.

Porém, não foi possível localizar qualquer informação sobre o resultado da licitação.

Fonte: O Tempo