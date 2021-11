Último corpo dos 26 mortos em Varginha é liberado no IML de BH

O Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte liberou, nesta segunda-feira (8), o último dos 26 corpos dos mortos durante operação policial promovida em Varginha, no Sul de Minas Gerais, no último dia 31 de outubro. Identificado por meio de DNA no último sábado (6), Adriano Garcia, de 47 anos, que era caseiro de um dos sítios, foi entregue para familiares.

“Com a identificação,por meio de DNA do último corpo na ocorrência de Varginha, em uma atuação conjunta das equipes dos Institutos Médico-Legal, de Identificação e de Criminalística da PC, o corpo de Adriano Garcia, foi retirado nesta tarde (8/11) por familiar”, detalhou a Polícia Civil (PC).

Natural de Elói Mendes, município próximo de Varginha, o caseiro, segundo a Polícia Militar (PM), estaria envolvido com a quadrilha que pretendia cometer um assalto contra instituições financeiras da região. Com o bando, a polícia apreendeu um verdadeiro arsenal de guerra, que seria utilizado na ação.

Confira a lista com todos os mortos que foram identificados:

– Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG);

– Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 35 anos, Uberlândia (MG);

– Darlan Luiz dos Santos Brelaz, 41 anos, Goiânia (GO);

– Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO);

– Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF);

– Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG);

– Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA);

– Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO);

– Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG);

– Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG);

– Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG);

– Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);

– Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG);

– José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA);

– José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG);

– Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP);

– Luiz André Felisbino, 44 anos, Ipameri (GO);

– Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM);

– Pietro Henrique Silva da Fonseca, 20 anos, Uberlândia;

– Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG);

– Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG);

– Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);

– Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG);

– Welington dos Santos Silva, 31 anos, Parauapebas (PA);

– Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO);

– Adriano Garcia, 47 anos, Elói Mendes (MG).

Identificação

O médico legista José Roberto Rezende Costa explicou, no último sábado, que as primeiras 25 identificações aconteceram por meio de papiloscopia (digitais) e outros métodos tradicionais, como a comparação dos dentes dos corpos com registros odontológicos.

Entretanto, as digitais do caseiro não estavam no banco de dados, sendo necessário fazer uma análise comparativa de DNA com um familiar do homem, morador de Minas Gerais. “Nos valemos de todas as técnicas forenses possíveis”, disse o médico legista.

“Tudo leva a crer que esse indivíduo não tinha carteira de identidade registrada no banco oficial de dados. De tal maneira que foi peciso utilizar o DNA em comparação com seus próprios familiares e alguns outros documentos como certidão de nascimento, que serão apresentados para o serviço social, que fará a conclusão dess trabalho para que a entrega do corpo seja feita à família”, completou.

