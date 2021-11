‘Um Lugar ao Sol’ faz Cauã Reymond mergulha na história da própria família

Cauã Reymond afirma que sabia que, ao aceitar o convite para protagonizar “Um Lugar ao Sol”, novela das nove da Globo que estreia nesta segunda-feira (8), “tinha um desafio enorme pela frente”. “É, sem dúvida, o maior em termos de complexidade e de trabalho”, completa ele, que no folhetim viverá os gêmeos Christian e Renato. Além disso, ele contracena com o irmão Pável Reymond e, por conta da história, acabou descobrindo que a mãe viveu uma realidade semelhante à de um de seus personagens na trama.

Interpretar dois papéis em uma mesma trama não é novidade para Cauã – ele já tinha dado vida aos gêmeos Omar e Yaqub na minissérie “Dois Irmãos” (2017), também na Globo. “É raro um ator receber um trabalho assim. Receber duas vezes, então, é mais raro ainda”, pontua ele, que estava longe das novelas há seis anos, desde “A Regra do Jogo” (2015).

Em “Um Lugar ao Sol”, escrita por Lícia Manzo, os irmãos Christian e Renato são idênticos, mas com personalidades e realidades bem distintas. Os dois são separados ainda bebês, após a morte da mãe. Renato é adotado por uma família rica e se muda para o Rio de Janeiro e, mesmo cheio de oportunidades, nunca dá valor ao que tem e só quer saber de farra e curtição.

Já Christian cresce em um abrigo de Goiânia (cidade onde ele e o irmão nasceram). Ao completar 18 anos, deixa o local e se vê sozinho. Ele tenta se virar para prover o próprio sustento e, em meio às dificuldades, vê o sonho de cursar uma faculdade ficar cada vez mais distante.

Um só fica sabendo da existência do outro quando adultos. Christian, então, parte para o Rio de Janeiro em busca de Renato, que fica revoltado com a notícia de ter sido adotado e deixa o Brasil sem data para voltar. O encontro dos irmãos acontece dez anos depois e dura apenas uma noite.

Renato é assassinado, e Christian assume a identidade dele e terá que lidar com as consequências dessa escolha. “Foi um trabalho muito impactante, porque um dos irmãos é adotado, e o outro, não. Fica a mágoa, o desejo de ter tido as mesmas oportunidades”, garante o protagonista do folhetim.

Ator revela que mãe foi adotada

Cauã Reymond conta que recentemente descobriu que a mãe, Denise Marques, foi adotada, assim como um dos personagens que interpreta em “Um Lugar ao Sol”. E isso, segundo o ator, mexeu com ele e, principalmente, com a maneira de encarar esse novo trabalho.

“A minha mãe foi adotada pela minha avó, mãe solteira. Perdi minha mãe há dois anos e meio… Foi muito contundente pra mim de certa forma estar dentro de uma realidade de mais uma história de irmãos da Lícia Manzo. Me trazer pra esse universo, em muitos momentos, foi muito duro, porque me colocou pra pensar na realidade da minha mãe”, observa ele.

“A irmã da minha mãe morreu por desnutrição, e a família a entregou para alguém. Eu descobri isso através do meu irmão, conversando sobre a novela. Minha mãe foi entregue de mão em mão até chegar à minha avó”, conta o ator. “A trajetória de um dos irmãos me fez lembrar a trajetória da minha mãe. Foi muito forte”, completa.

Preparação e trabalho com o irmão

Segundo Cauã Reymond, a preparação para interpretar os irmãos Christian e Renato, de “Um Lugar ao Sol”, começou em 2019. “Eu quis ensaiar e preparar esses personagens com pelo menos três meses de antecedência antes de começar a gravação”, destaca o ator, referindo-se ao início dos trabalhos nos primeiros meses de 2020, que acabaram suspensos por causa da pandemia do coronavírus e só retornaram em agosto do ano passado.

“Era meu desejo entregar um trabalho assim depois de tanto tempo longe das novelas, foram quase seis anos”, garante Reymond, que revela que contou com a ajuda da autora Lícia Manzo e do diretor Maurício Farias, que compartilharam reportagens e filmes com ele. O ator também conversou muito com gêmeos e teve a ajuda de uma coach para dar vida aos dois irmãos.

Cauã também contou com a ajuda do irmão Pável Reymond nas cenas em que os gêmeos aparecem juntos – Pável foi o dublê do protagonista da trama. A sugestão foi feita por Alinne Moraes, que interpreta a Bárbara em “Um Lugar ao Sol” e que já foi namorada de Cauã. O diretor da novela gostou da ideia e convidou Pável.

“Ele tinha alguma experiência amadora, mas foi incrível. A gente o colocou em uma verdadeira roubada, entrou em num lugar de trabalho com muita pressão, que eu diria que era só para os grandes”, afirma Maurício Farias.

“O Pável era a pessoa que dava a referência a Cauã para ele contracenar com alguém e nos ajudou a levar tudo isso adiante”, explica o diretor, que também deu um personagem para Pável, que aparecerá em alguns capítulos da trama.

Para Cauã, contracenar com o irmão foi muito especial, o que o ajudou principalmente nas gravações das cenas mais difíceis de “Um Lugar ao Sol”. Segundo o ator, trabalhar com Pável permitiu realizar um sonho que a mãe, Denise Marques, revelou antes de morrer, em 2019. “O sonho da minha mãe era ver a gente junto, para sempre. Ela falou no leito de morte, é até forte dizer isso assim, que queria que a gente ficasse unido. De alguma forma, ‘Um Lugar ao Sol’ trouxe esse lugar”, observa.

