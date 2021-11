‘Um Lugar ao Sol’: Lícia Manzo fala sobre novela, que estreia toda gravada

“Um Lugar ao Sol” estreia nesta segunda-feira (8) cercada de muitas expectativas. O folhetim, escrito por Lícia Manzo, marca a estreia da autora – que assinou os sucessos “A Vida da Gente” (2011) e “Sete Vidas” (2015) – na faixa das 21h. Além disso, o folhetim será o primeiro totalmente inédito que a Globo exibe no horário desde o início da pandemia, e já estreia com os 107 capítulos já gravados.

Para a autora, a trama que gira em torno dos gêmeos Christian e Renato (vividos por Cauã Reymond), não tem como tema a separação dos dois nem se restringe a uma trama que retrata um irmão que trocou de lugar com outro, na representação de uma briga entre o bem e o mal, como acontece em novelas como “Mulheres de Areia” e a mexicana “A Usurpadora”. Lícia, entretanto, não se incomoda com as comparações feitas pelos internautas nas redes sociais.

“Veja e me diga se é um remake ou não de ‘A Usurpadora’”, sugere a autora, que garante que já no primeiro capítulo “Um Lugar ao Sol” vai deixar claro para o público qual é o objetivo da história. Lícia defende que a novela é sobre uma pessoa “obstinada pela vida que não teve” (no caso o Christian) e que em nenhum momento a ideia era vilanizar o personagem, que assume a identidade de Renato. “Ele não mata o irmão, ele não conspira”, afirma.

“O tema central da novela contrapõe pessoas num lugar muito desvalido, daquelas pessoas ditas privilegiadas. E mostra quais as consequências desses irmãos idênticos serem materializados em vidas tão opostas. Na procura por um lugar ao sol, se você tem possibilidades, recursos, ferramentas, já é um facilitador humano, mas infelizmente muitos de nós não tem isso”, pontua Lícia.

Estreia no horário nobre

Lícia Manzo também garante que lida com naturalidade com a estreia na concorrida faixa das 21h, após escrever duas bem-sucedidas histórias no horário das 18h. “Honestamente, e não é que eu seja blasé.. eu fiquei lisonjeada por estar nesse lugar, porque não era meu objetivo. O Silvio (de Abreu, ex-chefe de Dramaturgia da Globo) me convidou após ‘Sete Vidas’ e eu declinei. Nesse período, eu também escrevi ‘Jogo das Memórias’, para as 23h, que não foi produzida. Aí, escrevi a novela (‘Um Lugar ao Sol’), apresentei e ele falou que era para as 21h”, conta ela, ressaltando que aí não teve como fugir.

“Um Lugar ao Sol” estreia com os 107 capítulos gravados (prática incomum na Globo), a maioria deles rodados durante a pandemia. Para a autora, é desleal comparar a novela com as outras produções feitas da maneira tradicional. “São 107 capítulos que são 107 horas de novelas. Isso é uma espécie de heroísmo dos atores, da direção e da empresa”, afirma. “Mas isso resultou em um tempo maior de feitura para todos nós. Nesse sentido dá uma segurança um pouco maior”, acredita ela, que diz que já assistiu 30 capítulos da história em casa.

