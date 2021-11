Vídeo: Após confusão com passageiros, motorista abandona ônibus em Venda Nova

Uma cena inusitada de um motorista de ônibus abandonando o coletivo no último sábado (6), na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, viralizou nas redes sociais. As imagens foram gravadas pela microempreendedora Fernanda Markley que publicou o vídeo em seu perfil do Instagram.

Nas imagens ela diz que os passageiros estava brigando dentro do ônibus e que o motorista pegou a bolsa dele e foi embora. No vídeo o condutor do ônibus caminha até uma base da Polícia Militar, no entanto, nenhum boletim de ocorrência foi registrado.

Enquanto ele sai, o vídeo mostra que os passageiros ficam discutindo dentro do coletivo da linha 607, que faz o itinerário Estação Vilarinho / bairro Resplendor. Pelas redes sociais algumas pessoas dizem que a briga foi por causa do atraso no horário do coletivo.

A reportagem procurou a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) que informou que notificou Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH).

Por meio de nota, o sindicato informou que “lamenta o incidente envolvendo o motorista e informa que a empresa responsável pela operação da linha, já foi acionada para apurar as causas da ocorrência com o profissional. Não foi realizado boletim de ocorrência e o profissional foi substituído sem prejuízos adicionais para as operações do sistema”.

“A entidade destaca que a área de recursos humanos da empresa, por meio de um atendimento presencial, irá avaliar a gravidade e as circunstâncias da ocorrência por meio de laudo pericial, para tomar as medidas necessárias. Em caso de sintomas psicológicos/emocionais, o operador é afastado de suas funções e encaminhado ao médico do trabalho”, conclui.

Em 2016 houve um caso parecido, quando um motorista “se cansou” e abandonou o ônibus que dirigia, na manhã desta quarta-feira (28), na Savassi, em Belo Horizonte. Cerca de 20 pessoas estavam no coletivo da linha SC02 A (praça Sete/Savassi) e precisaram ser realocadas em um outro veículo da mesma linha para continuarem a viagem.

Fonte: O Tempo