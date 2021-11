América tenta repetir feito do primeiro turno para permanecer na Série A

Para conquistar a tão sonhada manutenção na Série A, o América tentará repetir o feito do primeiro turno, quando somou dez pontos em oito rodadas. É o número necessário para alcançar os 48 pontos, número de segurança que torna quase nula a chance matemática de queda para a Série B, de acordo com as contas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

No primeiro turno, o América obteve aproveitamento de 41,6%, ao conquistar duas vitórias (Fluminense e Ceará), quatro empates (Grêmio, Atlético-GO, Chapecoense e São Paulo) e duas derrotas (Sport e Red Bull Bragantino).

O Coelho possui 38 pontos, e ocupa a 12ª colocação da tabela; a diferença para a zona de rebaixamento é de oito. Neste momento, de acordo com o departamento de matemática da UFMG, as chances do América de sofrer o descenso são de apenas 1,5%.

Após a derrota para o Galo o técnico Marquinhos Santos afirmou que o time está no caminho certo. “O time saiu derrotado do jogo de hoje, mas saímos fortalecidos para buscar o principal objetivo. O primeiro que é a permanência e depois sim, galgar algo maior na competição”, disse, ao projetar vaga em um torneio continental. As chances matemáticas no momento são de 65,8% para a Sul-Americana e 4,5% para a Libertadores.

O time entra em campo, novamente, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília). O duelo será com o Sport, na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela 31ª rodada.

Veja a sequência do América no primeiro turno

19/07/2021: América 0x1 Sport, pela 12ª rodada

24/07/2021: Grêmio 1×1 América, pela 13ª rodada

01/08/2021: Atlético-GO 1×1 América, pela 14ª rodada

08/08/2021: América 1×0 Fluminense, pela 15ª rodada

16/008/2021: Chapecoense 1×1 América, pela 16ª rodada

23/08/2021: América 0x2 Red Bull Bragantino, pela 17ª rodada

29/08/2021: América 2×0 Ceará, pela 18ª rodada

22/09/2021: São Paulo 0x0 América, pela 19ª rodada

Fonte: O Tempo