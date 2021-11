Dia de voltar à verdadeira casa do Cruzeiro, o Mineirão!

Alô, Nação Azul! Hoje é dia de voltar à verdadeira casa do Cruzeiro, que é o Mineirão. Nesse templo sagrado do futebol mineiro, o clube enriqueceu a sua história com muitas conquistas e voltas e mais voltas olímpicas. Serão 35 mil espectadores e poderiam ser muito mais, não fossem esses desencontros de administrações, critérios e leis que são feitas e que não fazem nenhum bem ao futebol e aos torcedores. Mas, bola pra frente, pois mesmo assim o torcedor celeste mostrará a sua força e vai apoiar o time para vencer o Brusque. O perigo de rebaixamento praticamente não existe mais, mas para se evitar qualquer tipo de contrariedade ou surpresas, o melhor é fazer o dever de casa. O presidente Sérgio Rodrigues, em coletiva virtual ontem, já confirmou que está apalavrado com Vanderlei Luxemburgo e que essa reta final de Série B será de avaliação do elenco. Bom também para novas oportunidades para jovens valores revelados pelo clube. E assim começa o planejamento para a próxima temporada e, como ponto de partida, a permanência do treinador. E que seja uma noite de terça azul na volta do time ao Mineirão.

Fonte: O Tempo