Massa do Galo rouba a cena na reta final do Brasileiro

Não é só o time do Atlético que vem roubando a cena nesta temporada. A Massa Alvinegra também tem dado show nas arquibancadas do Mineirão a cada partida. Mais do que o recorde de público na reabertura dos estádios após a pandemia, os torcedores têm sido decisivos. O mais interessante é que, apesar da euforia, da festa e do apoio, hora nenhuma ouviu-se vindo das arquibancadas o grito de “é campeão”. O atleticano está cada dia mais confiante no título do Brasileiro, mas mantém os pés no chão como tem que ser. Não deixou a soberba ganhar espaço. O próprio técnico Cuca ressaltou essa situação na coletiva logo após o clássico contra o América. Tudo tem sua hora. A festa é legítima pelo momento que o Galo vive na temporada. Mas a comemoração do título do Brasileiro, que está entalada na garganta há 50 anos, sairá na hora certa. Um passo de cada vez, e o próximo passo é o duelo de amanhã contra o Corinthians, pela 31ª rodada da Série A. Faltam oito jogos para o encerramento. Um abraço!

Fonte: O Tempo