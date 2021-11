Turista francês é mordido por tubarão em Ubatuba, em ataque raro

Um turista francês de 39 anos foi mordido na perna por um tubarão na praia do Lamberto, em Ubatuba, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu na semana passada, viralizou após os relatos de um parente da vítima nas redes sociais, e foi confirmado nessa segunda-feira (8).

“Estava com água pela cintura, nadando”, postou uma pessoa, que identificou a vítima como seu cunhado, sobre o momento do incidente. O homem não viu o tubarão.

De acordo com o Instituto Argonauta, para conservação costeira e marítima, que atua na região, inicialmente, os especialistas, pelas fotos disponíveis, acreditavam que as chances de ser um ataque de tubarão fossem mínimas. Depois, ao ouvir os relatos da família e obter mais fotos e informações detalhadas sobre o acidente, o professor Otto Bismarck Gadig, da Universidade Estadual Paulista, especialista em tubarões, chegou à conclusão de que as lesões, são, de fato, compatíveis com a mordida de um tubarão”, informou em nota.No mesmo conteúdo, o oceanógrafo Hugo Gallo Neto, presidente do Instituto Argonauta e diretor do Aquário de Ubatuba, informou que várias espécies de tubarões ocorrem na região, “mas não temos conhecimento de registros de acidentes envolvendo humanos nos últimos trinta anos”, disse. “Trata-se, portanto, de uma situação isolada, que não deve causar preocupação na população”, completou.

Fonte: O Tempo