Adolescente que tirar melhor foto se vacinando comerá pamonha com prefeito

Comer uma pamonha e tomar um café com o prefeito. Este será o prêmio para o adolescente de 14 anos que enviar a melhor foto tomando a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba.

O “concurso” foi lançado nesta quarta-feira (10) pelo prefeito do município, Luís Eduardo Falcão (Podemos), em suas redes sociais. O desafio tem o objetivo de incentivar os menores da cidade a se vacinarem.

“Meus sobrinhos de 14 anos: A vacina de vocês tá chegando! Segunda-feira vamos começar a imunizar vocês, e lanço aqui e no insta um desafio: a melhor foto (vale fantasia, placa, etc! Usem a criatividade!) vai tomar um café e comer pamonha comigo lá no gabinete. Bora vacinar!”, escreveu o político.

Em resposta à publicação, uma moradora do município reclamou por não poder participar. “Decepcionada! Na minha vez não teve isso… E olha q eu vacinei mesmo com meu pânico de agulhas, acho que eu merecia uma pamonha”, brincou.

“Tinha que ter feito o desafio era pra minha idade!!! Eu ia arrasar”, escreveu outra internauta da cidade.

Campanha

Apesar do prefeito falar na postagem que a faixa etária começará a se vacinar na segunda-feira (15), nas redes sociais oficiais do município o início da imunização dos moradores de 14 anos está prevista para começar ainda no domingo (14).

No primeiro dia, os adolescentes com nomes de A a F poderão comparecer aos locais de vacinação de 8h às 13h, enquanto aqueles de iniciais de G a M receberão a vacina entre 13h e 18h.

Na segunda-feira recebem o imunizante os adolescentes com nomes de N a S (8h às 13h) e de T a Z (13h às 18h). Além dos moradores de 14 anos, nestes dois dias também poderão receber a vacina os menores de 15 a 17 anos que ainda não tenham se vacinado e os faltosos de 12 a 17 anos com comorbidades.

