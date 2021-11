América abre vantagem, cede o empate ao Sport, mas vence em Recife

O América foi a Recife enfrentar o Sport, nesta quarta-feira (10), pressionado pela derrota sofrida no clássico do último fim de semana, quando foi batido pelo Atlético por 1 a 0. Apesar da condição desfavorável, de “clima” e localização, a equipe mineira sentiu-se em casa na maioria do tempo na Arena Pernambuco.

Jogou à vontade, controlou a partida, mas não foi tão incisiva, embora tenha atuado com um atleta a mais em bom período da partida. Quando se imaginava que o duelo estava garantido na cartola do Coelho, ao abrir dois gols de vantagem, o Leão acordou, rugiu, reagiu e igualou. Porém, embora tenha tentando, a todo custo, complicar um jogo teoricamente fácil no Nordeste, o alviverde venceu por 3 a 2, em duelo pela 31ª rodada da Série A do Brasileiro.

O Coelho chega aos 41 pontos, com gols de Alê, Ademir e Juninho Valoura. Para o Sport, ameaçado de rebaixamento, com 30, marcaram Mikael e Zé Welison.

No próximo sábado (13), o América recebe o desesperado Grêmio, às 18h30, no Independência. No dia seguinte, o Sport encara o Ceará, às 19h, no Castelão.

O primeiro tempo do América foi tranquilo, praticamente sem sofrer sustos. Nesse ritmo, o time comandado pelo técnico Marquinhos Santos não teve dificuldade para se aproveitar da marcação pouco consistente do Sport e abrir o marcador. Alê, aos 16 minutos, aproveitou o bom cruzamento de Felipe Azevedo, testou para o chão e balançou a rede de Maílson.

Não demorou muito para que a situação do Coelho na partida ficasse ainda mais favorável, com a colaboração de Gustavo Oliveira. O meia do Leão excedeu na vontade e na força, atingiu duramente Felipe Azevedo na perna direita e levou o amarelo, substituído pelo vermelho após o árbitro Raphael Claus revisar o lance no VAR.

Com um a mais no gramado, a tendência seria o América usar com mais qualidade o maior espaço para chegar ao gol adversário. Porém, não foi isso que ocorreu. Em vez de partir para cima e ampliar, o time alviverde diminuiu o ritmo. O Sport, apesar da carência na armação e chegada ao gol de Matheus Cavichioli, ainda encontrou espaços para alguns contra-ataques.

A segunda etapa começou com muito perigo por parte do Sport, quando Mikael finalizou bem, mas parou em Matheus Cavichioli. E foi o próprio goleiro americano que saiu jogando em ótimo passe, encontrou Ademir, que limpou os defensores e ampliou o marcador, logo aos 6. A exemplo do que ocorreu nos primeiros 45 minutos, o América não conseguiu fazer jus à vantagem no gramado e no placar.

Por isso, o confronto que tinha tudo para ser de tranquilidade, tornou-se preocupante. Mikael, antecipando-se a Ricardo Silva, diminuiu o marcador. Zé Welison, de falta, igualou. Quando o embate se encaminhava para o empate, Juninho Valoura, que havia entrado na vaga de Alê, marcou de cabeça e garantiu os três pontos para o Coelho.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 3 AMÉRICA

Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)

Motivo: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Gols: Alê, aos 16 minutos do primeiro tempo; Ademir, aos 6, Mikael, aos 20, Zé Welison, aos 30, Juninho Valoura, aos 37 minutos do segundo tempo

Cartão vermelho: Gustavo Oliveira (Sport)

Cartões amarelos: Lucas Kal e Alê (América); Marcão Silva (Sport)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (CBF/SP)

SPORT: Maílson; Ewerthon (Tréllez), Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, Zé Welison, Hernanes (Betinho) e Gustavo Oliveira; Paulinho Mocellin (Everton Felipe) e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín

AMÉRICA: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva (Anderson) e Marlon (João Paulo); Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho e Alê (Juninho Valoura); Ademir, Zárate e Felipe Azevedo (Rodolfo). Técnico: Marquinhos Santos

Fonte: O Tempo