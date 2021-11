Andre Marques abre ‘The Voice Brasil’ com homenagem a Marília Mendonça e Leifert

Sob o comando de André Marques, começou nesta terça-feira, 9, a fase de tira-teima no The Voice Brasil. A fase de audições às cegas foi apresentada por Tiago Leifert, que, por motivos pessoais, precisou ser substituído do reality.

Durante o programa, André mandou um recado para o colega. “É com muita honra, amor e gratidão que eu vou estar aqui com vocês a partir de hoje no The Voice Brasil.”

“Em nome de toda a equipe, eu quero mandar um beijo com muito carinho e muita admiração ao nosso amado Titi”, disse. Além disso, o comunicador prestou uma homenagem à Marília Mendonça.

“Boa noite, a família The Voice não poderia deixar de prestar uma homenagem a esta grande artista que nos deixou precocemente na última sexta-feira. Marília Mendonça alegrou e emocionou os brasileiros com as suas composições e a sua voz, sempre exaltando a força e a independência da mulher”, afirmou.

“A sua obra vai permanecer em nossos corações e seguirá sempre presente em nossos programas. O programa de hoje foi gravado algumas semanas atrás, e vocês vão assisti-lo na íntegra a partir de agora”, disse

Fonte: O Tempo