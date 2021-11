Galo x Corinthians: torcida fica alucinada com golaço de Keno

A torcida do Atlético ficou maluca após a bela jogada protagonizada por Keno aos cinco minutos do segundo tempo. O atacante do Galo marcou o segundo do Alvinegro na vitória em cima do Corinthians, na noite desta quarta-feira (10), pelo Campeonato Brasileiro. Veja a comemoração da massa:

Olha aí a comemoração da torcida do Galo no Mineirão após o segundo gol, do Keno! Alvinegro vai vencendo o Corinthians. @otempo pic.twitter.com/hI1ULCmqnN — Duda Gonçalves (@eduardacg_) November 10, 2021

Comemoração

Em um dos camarotes do Mineirão, jogadores do Atlético assitem à aprtida. Nacho Fernández comemorou o gol junto aos demais.

Se tem a reação da torcida, tem a reação dos jogadores. Olha o Nacho Fernández encantado com a torcida do Galo (e assustado com as bombas!!). @otempo 🎥: @martinsymiguel pic.twitter.com/J38QgMNHOE — Duda Gonçalves (@eduardacg_) November 10, 2021

Fonte: O Tempo