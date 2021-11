Galo x Corinthians: Veja comemoração da torcida com gol de Diego Costa

O Atlético abriu o placar em cima do Corinthians aos 13 minutos do primeiro tempo com o atacante Diego Costa, titular mais uma vez na equipe comandada por Cuca. Keno, também na equipe principal nesta noite, deu a assistência. A torcida do Galo, que lota o Mineirão, fez uma grande festa durante a comemoração. Veja!

A festa da torcida do @Atletico no Mineirão após o gol de Diego Costa! Galo vai vencendo por 1 a 0. @otempo pic.twitter.com/jdlIONLSEg — Duda Gonçalves (@eduardacg_) November 10, 2021

Fonte: O Tempo