A volta do Cruzeiro ao Mineirão foi de arrepiar

Alô, Nação Azul! De arrepiar a volta do time ao Mineirão, com a torcida cantando e empurrando o tempo todo diante do Brusque. Foram 35 mil vozes. Se não fosse a questão, sem lógica, da capacidade limitada, certamente mais de 50 mil teriam comparecido. Em campo, o time soube retribuir com determinação. A vitória de 2 a 0 foi merecida, apesar do esforço do adversário, que jogou tudo que podia como franco-atirador. O Cruzeiro mais uma vez não conseguiu o acesso, mas deixa a esperança de que na competição de 2022, com a torcida presente nos jogos, a manutenção de Luxemburgo e a chegada de reforços que tornem o time forte, o clube poderá finalmente ser candidato a voltar à Série A. O treinador já deixou claro mais uma vez o desejo de continuar e, mais do que isso, deixou um recado no ar de que os dirigentes terão que ter um planejamento concreto, com contratações que tragam resultados. Na coluna de ontem, comentamos que a próxima Série B será ainda mais difícil, com a provável participação do Grêmio. Luxemburgo tem essa mesma opinião.

Fonte: O Tempo