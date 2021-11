Agência lista mielite transversa como efeito colateral raro da vacina Janssen

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou nesta quinta-feira (11) que a mielite transversa, tipo raro de inflamação espinhal, seja adicionada à bula como possível efeito colateral da vacina contra a Covid-19 Janssen, da Johnson & Johnson. As informações são da Reuters.

A vacina de dose única da Janssen está em uso no Brasil, mas fora dos planos para 2022.

Na bula no país, três possíveis efeitos raros graves já são listados: distúrbios do sangue (com coágulos e sangramentos) , a Síndrome do extravasamento capilar sistêmico (extravasamento de fluidos de pequenos vasos sanguíneos capilares, resultando em rápido inchaço dos braços e pernas, entre outros) e Síndrome de Guillain-Barré (fraqueza e paralisia nas extremidades).

Em setembro do ano passado, um teste com vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca foi interrompido temporariamente devido a um evento similar. Uma participante, uma mulher no Reino Unido que tomou a vacina, e não o placebo, apresentou sintomas neurológicos consistentes com mielite transversa. À época, o caso foi avaliado por um comitê especialista externo, segundo a farmacêutica e, após a avaliação, foi concluído seguro retomar os estudos.

Assim como aa Astrazeneca, a vacina da Janssen é baseada em vetores de adenovírus sorotipo 26 (Ad26), e é indicada para pessoas acima de 18 anos. O imunizante é aplicado em dose única de 0,5ml, sem necessidade de segunda administração.

Janssen mantém no país um telefone para o caso de necessidade de comunicação de reações a sua vacina. É o 0800 701 1851 (escolher a opção 1).

Fonte: O Tempo